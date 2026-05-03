Трое малолетних детей и мужчина пострадали при пожаре в доме в Саратове

Вечером 2 мая в Саратове произошел серьезный пожар в частном жилом доме в 4-м Черемуховом проезде.

Как сообщили 3 мая в пресс-службе регионального управления МЧС России, огонь успел охватить площадь в 80 квадратных метров.

В результате возгорания пострадали четыре человека, включая трех малолетних детей. Самые тяжелые травмы получили 35-летний хозяин дома и его дочь 2020 года рождения. Оба получили ожоги и в настоящее время находятся в ожоговом центре.

Еще две девочки — 2021 и 2023 годов рождения — были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения». По предварительным данным, жизни детей ничего не угрожает, однако они остаются под наблюдением врачей.

Ольга Сергеева