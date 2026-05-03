Вольские поисковики получили напутствие у стен Троицкого собора

Поисковый отряд «Наследие» отправился в ежегодную экспедицию на места ожесточенных боев Сталинградской битвы.

«Вахта памяти» пройдет в Городищенском районе Волгоградской области, где поисковики будут поднимать останки павших воинов и собирать артефакты военного времени. Об этом информирует паблик «Политика и общество».

Перед выездом в Кафедральном соборе Живоначальной Троицы города Вольска для участников отряда был отслужен торжественный молебен. Священнослужители и прихожане обратились к поисковикам с духовным напутствием, подчеркнув важность их миссии по увековечению памяти защитников Отечества.

Экспедиция организована в рамках проекта «Память и долг», реализуемого АНО «Наследие». Основная цель проекта — сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Возвращение отряда запланировано на 4 мая текущего года. Поисковики уверены, что «Вахта памяти» пополнит архив новыми находками и именами героев, долгие годы числившихся пропавшими без вести.

Ольга Сергеева