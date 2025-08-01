Трое родственников погибших в саратовском ЧП попали в больницу из-за стресса

Три родственника жертв взрыва в жилом доме на улице Блинова в Саратове были госпитализированы с симптомами, вызванными стрессом. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер на брифинге.

Одна из женщин была доставлена в больницу с повышенным давлением, но вскоре покинула стационар, после чего трижды вызывала скорую помощь. Другим родственникам также потребовалась специализированная медицинская помощь. Все трое уже выписаны.

На месте происшествия работали медики, включая бригады скорой помощи, терапевтов, педиатров и психиатров. Грайфер выразил соболезнования семьям погибших, среди которых был несовершеннолетний.