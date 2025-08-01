Калинин отметил организаторов саратовского Музея истории СВО

Депутат Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин отметил медалями «Героя Советского Союза Валерия Востротина» за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти погибших Защитников Отечества заместителя директора по научной работе ГАУК СО «Исторический парк «Моя история» Ольгу Гришанину и члена Совета Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», директора Музея истории СВО Наталью Речман.

Награды вручил председатель Саратовского областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов во время Всероссийской методической конференции «Музеи СВО: опыт и перспектива», которая проходила в Музее истории СВО.

«Вот уже два года существует и развивается первый в России Музей истории СВО, организованный в Саратове 28 июля 2023 года. Мы гордимся нашими земляками, мужественно и самоотверженно выполняющими служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО и чтим беспримерные подвиги тех, кто ценой своих жизней защищал наше Отечество до последнего вздоха.

Благодарю за большую организаторскую работу по созданию музея и поздравляю Ольгу Васильевну и Наталью Николаевну с высокой наградой!

Наш музей является весомым вкладом в поддержку ребят и специальной военной операции. Вместе победим»! – подчеркнул Вячеслав Калинин.