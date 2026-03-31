Саратовский след в политической элите проследило Агентство политических и экономических коммуникаций.

АПЭК представило свежую версию авторитетного рейтинга «100 ведущих политиков России» по итогам марта. Материалы опубликованы в «Независимой газете», и в них сразу три представителя Саратовской области подтвердили свой высокий статус, войдя в первую полусотню списка.

Верхняя часть рейтинга сохраняет устойчивость: тройка лидеров осталась неизменной — Владимир Путин, Михаил Мишустин и Антон Вайно. В то же время эксперты зафиксировали перестановки в ближайшем окружении: мэр Москвы Сергей Собянин шагнул на четвертую строчку, а Дмитрий Медведев теперь замыкает первую пятерку.

Что касается представителей региона, то их позиции выглядят следующим образом:

Вячеслав Володин, возглавляющий Государственную Думу, сохранил место в группе политиков с «очень сильным влиянием». Несмотря на минус в одну позицию (20-е место против 19-го), его роль в ключевых законодательных процессах все еще остается определяющей.

Дмитрий Чернышенко, занимающий пост вице-премьера российского правительства, напротив, усилил свои позиции, поднявшись с 42-й на 41-ю строку.

Роман Абрамович также улучшил свои показатели в рейтинге, переместившись с 45-го на 43-е место. Несмотря на то, что сегодня имя Абрамовича прочно ассоциируется с бизнесом и зарубежными активами, его связь с малой родиной остается уникальной в истории региона. Именно он стал инициатором строительства в Саратове самого современного футбольного стадиона — «Волгоград-Арена» (изначально проектировался для ЧМ-2018) не существовала бы в ее нынешнем виде без участия структур бизнесмена, что сделало город одним из ключевых центров проведения мирового первенства.

Эксперты АПЭК отмечают, что устойчивое присутствие саратовцев в топ-50 свидетельствует о высоком кадровом потенциале региона и его значимой роли в формировании федеральной повестки.

Ольга Сергеева