Трое военнослужащих из Саратовской области не вернулись живыми с СВО

Саратовская область скорбит по погибшим защитникам.

В зоне специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратовской области.

В Новобурасском районе сообщили о гибели Владимира Власова (26.08.1975 г.р.) из деревни Бессоновка. Контрактник, служивший помощником гранатомётчика, погиб 13 апреля при выполнении боевой задачи.

Александрово-Гайский район попрощался с Асланом Мырзагалиевым. Траурные мероприятия уже состоялись.

В Калининском районе 11 августа пройдёт прощание с Андреем Игнатенко. Подробности его службы и обстоятельства гибели не уточняются.