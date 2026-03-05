Туристская поездка на электропоезде из Саратова в Волгоград состоится 21 марта

В субботу, 21 марта, будет организована туристская поездка на электропоезде из Саратова в Волгоград. На прогулку по городу-герою и знакомство с его главными достопримечательностями будет отведено около шести часов.

В рамках тура предусмотрено посещение Алле Героев, мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

Отправление со станции Саратов-1 в 6:38, прибытие в Волгоград в 11:01. В пути следования также предусмотрена остановка на о.п. Мамаев Курган в 10:50. В обратную сторону со станции Волгоград-1 поезд отправится 17:00 и прибудет в Саратов в 23:19. Время отправления и прибытия – местное.

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.