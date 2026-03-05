За неделю в Саратовской области заметно подорожали яйца, овощи и колбаса

В Саратовской области зафиксирован недельный рост цен на ряд продуктов питания. Согласно мониторингу Саратовстата, наибольший скачок продемонстрировали яйца, подорожавшие на 4,3%.

В лидерах подорожания также овощи: морковь прибавила в цене 3%, капуста — 2,5%. Лук, свекла и картофель стали дороже на 1,6%. Из мясной продукции заметнее всего выросли цены на сосиски и сардельки (+1,4%), а также на разные виды колбас (+1,2%).

При этом ряд товаров сохранили цену на прежнем уровне. Не изменилась стоимость баранины, маргарина, молока, хлеба и кефира.