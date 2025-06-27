Туристы из Саратовской области вторые сутки не могут вылететь из Турции домой

Саратовские туристы столкнулись с вынужденной задержкой в аэропорту турецкой Антальи из-за ограничений авиасообщения с регионом.

Как сообщает издание 164.RU, группа отдыхающих уже более 24 часов не может вылететь домой.

Несколько запланированных рейсов были последовательно отменены. На ночь пассажиров разместили в отеле, но утренний вылет вновь не состоялся.

В настоящее время туристы ожидают решения в зоне вылета.

Пассажиры отмечают усталость и неудобства, связанные с длительным ожиданием в аэропорту. Авиакомпания пока не сообщает точные сроки возобновления рейсов в Саратов.

Напомним, в саратовском аэропорту 27 июня вновь введен план «Ковер»: авиасообщение временно прекращено из-за угрозы атаки БПЛА.