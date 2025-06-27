В массовом ДТП на Шехурдина в Саратове разбился молодой водитель «Приоры»

В Саратове произошло серьезное дорожное происшествие с участием трех транспортных средств.

Инцидент случился около 20:30 в четверг 26 июня в районе дома №12а на улице Шехурдина.

Согласно предварительной информации ГАИ, в столкновении участвовали автомобили Lada Granta, Lada Priora и Chery.

Водитель Priora (2001 г.р.) получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и причины произошедшего ДТП. На месте работала следственно-оперативная группа.