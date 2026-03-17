Туристы смогут посетить 340 уникальных маршрутов в Саратовской области в 2026 году

Саратовская область вошла в топ-25 туристических регионов России.

Регион продолжает укреплять позиции на туристической карте страны: по итогам XI Национального рейтинга за 2025 год Саратовская область заняла 24-е место, войдя в «золотую» группу. Исследование подготовлено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России».

Как сообщили в региональном Министерстве культуры, туристический потенциал области сегодня насчитывает более 340 маршрутов. В событийном календаре — 42 мероприятия: от гастрономических фестивалей до спортивных праздников. Для гостей работают цифровые сервисы — туристический портал, программа лояльности «Карта гостя» и запущенный в прошлом году сервис бронирования экскурсий. Ежегодно Туристский информационный центр обрабатывает свыше пяти тысяч обращений.

Развитие отрасли идет в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По направлению «Единая субсидия» в регионе созданы три кемпинга и кемпстоянки, модернизирован маршрут «Космическая симфония», расширен доступ к бассейну «Сокол». Финансирование получили крупные фестивали, включая «Театральное Прихоперье», «Волжскую Волну» и «Укек-2025». По линии модульных средств размещения заключено семь соглашений с инвесторами — их реализация завершится до 2027 года.

Как отметил замминистра культуры области Константин Сергеев, итоги 2025 года стали основой для дальнейшего роста. В числе приоритетов на 2026-й — развитие автотуризма, создание новых объектов и проведение фестивалей с охватом более 10 тысяч человек.

