Саратовцам напомнили список всех документов для подачи заявления в ЗАГС на Госуслугах

Жители Саратовской области могут подать заявление на регистрацию брака онлайн.

Сервис доступен для всех пользователей с подтвержденной учетной записью и позволяет выбрать удобную дату, время и отдел ЗАГС без личного визита.

Система предлагает два варианта: можно ориентироваться на конкретный ЗАГС, просматривая свободные слоты, либо выбрать желаемую дату и увидеть все доступные отделы. Для отправки приглашения партнеру потребуется знать его СНИЛС, адрес электронной почты и семейное положение. Приглашенный супруг должен подтвердить заявление и оплатить пошлину в течение суток, иначе бронь аннулируется.

Оплата производится непосредственно на портале. Важно учитывать, что отменить уже поданное заявление нельзя: если передумали жениться, достаточно просто не прийти на регистрацию, но госпошлина в этом случае не возвращается.

Подать заявление онлайн не получится, если будущий супруг — иностранный гражданин. Также заключить новый брак через Госуслуги можно только при наличии документа о расторжении предыдущего.

