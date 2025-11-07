Турнир «Мастера вкуса» определил лучших поваров-студентов Балакова

На площадке Балаковского промышленно-транспортного техникума им. Н.В. Грибанова состоялся масштабный региональный турнир поварского искусства «Мастера вкуса».

Как сообщили в министерстве образования региона, турнир приурочен к 85-летию системы среднего профессионального образования.

Турнир проходил в два этапа: в отборочном туре участие приняли 13 команд профессиональных образовательных организаций региона, из которых в финал вышли пять сильнейших коллективов.

Финальная часть включала два модуля — приготовление холодных фуршетных закусок и презентацию тематического стола. Оценивало выступления конкурсантов авторитетное жюри под председательством Михаила Погорелова, основателя сети общественного питания «Шаверочка».

По результатам соревнований первое место заняла команда филиала Энгельсского механико-технологического колледжа. Второе и третье места распределились между Аткарским и Марксовским политехническими колледжами. Дополнительные номинации «За креативность и щедрую душу» и «Лучший десерт» получили команды Балаковского промышленно-транспортного техникума и Калининского аграрного техникума соответственно. Все участники турнира были отмечены ценными призами за профессиональные достижения.

Ольга Сергеева