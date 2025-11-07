Предприниматели Саратовской области привлекли более 1,6 млрд. рублей благодаря господдержке

За 10 месяцев 2025 года Гарантийный фонд Саратовской области предоставил 74 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 449 млн. рублей, что помогло привлечь кредитных ресурсов на сумму 1 607 млн. рублей.

Заемные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности субъектов МСП и вложение во внеоборотные активы.

Гарантийный фонд продолжает наращивать объемы поддержки, которая оказывается в рамках Национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Так, с начала своей деятельности Фондом уже предоставлено 1 616 поручительств на общую сумму 7 млрд. 393 млн. рублей, что помогло привлечь 20 млрд. 439 млн. руб. кредитных средств.

Деятельность региональных гарантийных организаций признана одной из наиболее эффективной среди мер государственной поддержки субъектов МСП. Так на 1 рубль бюджетных средств предпринимателями Саратовской области привлечено 47,2 рублей.



Гарантийный фонд предоставляет поручительства в случае нехватки залогового обеспечения в объеме до 50% суммы кредита, займа, лизингового договора, банковской гарантии. Максимальная сумма предоставляемого поручительства — 25 млн. рублей.

Более подробную информацию об условиях поддержки малого и среднего предпринимательства можно узнать на официальном

сайте https://www.saratovgarantfond.ru или по телефону 8-(8452)-75-34-15.