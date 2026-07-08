Аткарские волонтёры плетут масксети, самойловцы собрали гуманитарный груз

В Аткарском районе сплели 178-ю маскировочную сеть, в Самойловском собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Помощь участникам специальной военной операции в Саратовской области не прекращается ни на день. В Аткарском районе волонтёры и активистки «Женского движения Единой России» сплели уже 178-ю по счёту маскировочную сеть. В работе участвуют многие жители: одни приходят на час-два, другие посвящают этому практически весь день. Готовые изделия отправляются на передовую и спасают жизни наших защитников.

Параллельно в Самойловском районе, входящем в избирательный округ, организован сбор гуманитарной помощи. Активисты собрали предметы первой необходимости, которые в ближайшее время будут переданы бойцам. Организаторы подчёркивают, что такие посылки помогают военнослужащим почувствовать тепло родного дома и поддержку земляков.

Об этом в своем Мах-канале рассказала депутат Саратовской областной думы региональный координатор «Женского движения ЕР», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.

Ольга Сергеева