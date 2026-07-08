В Саратовской области вырос спрос на дорожных рабочих

Саратовская область вошла в топ-2 по росту спроса на дорожных рабочих в России.

В мае–июне 2026 года количество вакансий для дорожных рабочих в Саратовской области выросло на 135% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион уступил по темпам прироста только Брянской области, где спрос увеличился на 155%. В среднем по России рост составил 111%, сообщают аналитики «Авито Работа».

Причина кадрового бума — масштабные дорожные проекты, запланированные в регионе на текущий год. В области активно строят и ремонтируют федеральные, региональные и местные трассы, возводят обходы и путепроводы. В связи с этим работодатели испытывают острую потребность в квалифицированных кадрах.

Ольга Сергеева