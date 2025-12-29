Тысячи жителей Саратова остались без света из-за обрыва кабеля

В понедельник 29 декабря в нескольких районах Саратова произошло массовое отключение электроэнергии.

Как сообщил телеграм-канал «Диспетчерская АО НЭСК», свет пропал днем в домах на улицах Усть-Курдюмской, Челиева, Молодёжной, Розовой, Усть-Курдюмском шоссе, а также в 1-6 Малахитовых и 1-3 Овсяных проездах.

По информации энергетиков, авария произошла в 15:42 из-за обрыва высоковольтного кабеля, что вывело из строя один из двух источников питания. Чтобы ускорить восстановление подачи электричества, жителям необходимо обратиться в свои управляющие компании — их сотрудники должны вручную переключить дома на резервную линию.

На месте происшествия работает ремонтная бригада. Специалисты рассчитывают устранить повреждение в течение двух часов.

Ольга Сергеева