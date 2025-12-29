Саратовцы тратят региональный маткапитал в 138 тысяч на улучшение квартир и установку окон

В Саратовской области подвели итоги реализации программы регионального материнского капитала за 2025 год.

По данным областного министерства труда и соцзащиты, выплату в размере 138 тысяч рублей получили 1 793 многодетные семьи.

Средства можно было направить на шесть целей: улучшение жилищных условий, оплату образования детей, помощь детям-инвалидам, газификацию, подключение к центральному водоснабжению и установку окон и дверей.

В уходящем году саратовские семьи чаще всего выбирали улучшение жилищных условий — на это средства направили 657 семей. Ещё 569 семей установили за счёт капитала окна, двери и остеклили балконы, а 563 семьи отложили деньги на образование детей.

Программа действует в регионе с 2012 года. За это время региональный материнский капитал получили уже 17 711 многодетных семей.

Ольга Сергеева