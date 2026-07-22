Правнук Чапаева оказался связан с Гагариным: семейная тайна раскрыта

В интервью радио «Комсомольская правда в Саратове» Андрей Денисов, правнук легендарного комдива Чапаева, рассказал о неожиданном переплетении судеб своей семьи и первого космонавта Земли.

Оказывается, дедушка Андрея — Валентин Михайлович, который приходился комдиву племянником, — после войны поступил в техникум и впоследствии преподавал там. Именно в это время в учебное заведение пришёл учиться Юрий Гагарин. Будущий космонавт относился к своему наставнику с глубоким уважением. В письме матери он признавался: «Мама, такие люди тебе нравятся, которые тянутся к знаниям. Я беру с него пример».

Но связь оказалась ещё теснее. Во время сборов в Куйбышеве (ныне Самара) Гагарин приобрёл часы ЗИМ с изображением памятника Василию Чапаеву. С тех пор он не расставался с ними — аксессуар можно заметить на фото с мировыми лидерами, включая Фиделя Кастро. Для космонавта образ Чапаева символизировал отвагу и верность идеалам, а часы стали своего рода талисманом.

Подробнее о незвёздных фактах биографии Гагарина — в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда в Саратове».

Ольга Сергеева