В городе Хвалынске благоустроили парк Патриот имени Назарова

В городе завершился первый этап обновления парка на улице Красноармейской.

Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.

На территории появилась щебенчатая пешеходная зона, оборудована площадка для размещения экспонатов военной техники, установлена система видеонаблюдения. Парку присвоено имя Героя Российской Федерации Сергея Назарова — уроженца Хвалынска.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев отметил, что в этом году в Хвалынске также обновили спортивную площадку на улице Наровчатова и Доску Почёта на Соборной площади. В прошлом году здесь благоустроили ещё три территории.

«Так шаг за шагом наши города и посёлки становятся более современными и комфортными для жизни», — подчеркнул Мышев.

Ольга Сергеева