У пенсионеров Саратова набирает популярность прокат снаряжения для скандинавской ходьбы

В Саратове в рамках программы «Активное долголетие» открылся специализированный пункт проката спортивного инвентаря.

Особой популярностью среди посетителей комплексного центра социального обслуживания пользуется оборудование для скандинавской ходьбы. Этот вид физической активности позволяет совмещать оздоровительные тренировки с прогулками на свежем воздухе и общением.

Скандинавская ходьба представляет собой эффективную тренировку для организма: укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает выносливость и улучшает координацию движений. Для людей старшего поколения это становится доступным способом поддержания физической формы и укрепления иммунитета.

Присоединиться к занятиям может каждый желающий. Взять спортивный инвентарь можно через пункты проката, организованные при районных центрах социального обслуживания.

Данная инициатива реализуется в рамках национального проекта «Семья» и способствует поддержанию активного образа жизни среди саратовцев разных возрастов.

Ольга Сергеева