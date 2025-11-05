Алексей Антонов: Рассмотрим проекты бюджета Саратовской области и ТФОМС

На очередном, 65-м, заседании Саратовской областной Думы завтра, 6 ноября, рассмотрим поправки в бюджет области на 2025 год.

В них заложены средства на социально значимые и инфраструктурные проекты, поддержку в реализации которых оказывает Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Предстоит принять к рассмотрению проекты бюджета Саратовской области и ТФОМС на предстоящих трехлетний период.

На повестке также изменения в закон о государственной поддержке кадрового потенциала промышленного комплекса. Предлагается расширить перечень профессий, дающих основания для получения выплаты.

Рассмотрим поправки в закон о региональной Общественной палате.

В рамках правительственного часа заслушаем информацию о развитии водного транспорта в Саратовской области.