У подконтрольного саратовскому олигарху Курихину СМИ отсудили 800 тысяч рублей

Суд обязал структуру экс-депутата Сергея Курихина вернуть бюджету 800 тысяч рублей.

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании с ООО «Медиа Мир» (учредитель ИА «Взгляд-инфо» и TVsar) 799 910 рублей. Решение вынес судья Роман Стожаров.

Основанием для разбирательства стали два контракта, заключенные в 2023 году между компанией и ГУ МВД по Саратовской области. Прокуратура усмотрела в них нарушение закона о защите конкуренции. По версии надзорного ведомства, при заключении договоров интересы ООО «Медиа Мир» были поставлены в приоритет, а требования законодательства о госзакупках проигнорированы.

В ходе процесса ответчики — ООО «Медиа Мир» и ГУ МВД — возражали против удовлетворения иска. Однако суд встал на сторону прокуратуры и постановил взыскать средства в полном объеме. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, компания «Медиа Мир» связана с бывшим депутатом областной думы Сергеем Курихиным. Ранее он был признан виновным в использовании подложного документа (часть 5 статьи 327 УК РФ). Дело касалось подделки документов о хранении оружия. По версии обвинения, они предъявлялись с целью сокрытия в декларации сведений об имуществе — особняке в Усть-Курдюме.

Ольга Сергеева