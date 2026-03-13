В Балаковском районе станет больше мест для пациентов на диализе

В Балаковском районе модернизируют больницу: новый пищеблок, диализ и кадровые решения.

Городская клиническая больница Балаковского района станет ключевым объектом обновления системы здравоохранения. Губернатор Роман Бусаргин встретился с главврачом и обсудил планы развития учреждения.

В ближайшее время в больнице расширят гемодиализный центр: отремонтируют кабинеты и установят три дополнительные установки для диализа. Для работы отделения уже принят новый врач-нефролог.

Активно ведется строительство нового пищеблока. Сейчас на месте старого здания завершается устройство свай, готовятся к бетонированию конструкций. Современное оборудование позволит обеспечивать питанием порядка 700 человек.

Больница также вошла в региональную программу благоустройства. На эти цели выделено 10 миллионов рублей. Планируется замена лифтов и ремонт 4 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия вокруг учреждения.

Острой остается проблема дефицита кадров, особенно узких специалистов. В 2024 году удалось трудоустроить 34 врача.

«Основная задача — сопровождать будущих специалистов не только на этапе обучения, но и трудоустройства. Сейчас для них действует много мер поддержки, по инициативе Вячеслава Володина построен дом, благодаря чему решается вопрос со служебным жильем для медиков», — отметил губернатор.

Ольга Сергеева