У популярного автобусного маршрута в Саратове может смениться перевозчик

В Саратове может смениться перевозчик на автобусном маршруте № 93, связывающем Предмостовую площадь с заводом «Строймаш».

Комитет по транспорту городской администрации отреагировал на многочисленные жалобы пассажиров.

По информации ведомства, в суд подано заявление о лишении текущего перевозчика свидетельства на осуществление перевозок по данному маршруту.

В социальных сетях жители города жалуются на значительные интервалы движения, особенно в выходные дни, когда дождаться автобус становится практически невозможно. Также пассажиры отмечают некорректное поведение водителей и регулярные неполадки с оплатой банковскими и транспортными картами.

Ольга Сергеева