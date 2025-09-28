В Саратове «Лада Веста» сбила прохожего у сквера

В Саратове накануне вечером произошло ДТП с участием пешехода.

По информации городской ГАИ, инцидент произошел в 21:50 на проспекте Строителей в районе сквера с аналогичным названием.

Водитель автомобиля «Лада Веста», 34-летний мужчина, совершил наезд на 48-летнего пешехода. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства происшествия и виновная сторона устанавливаются. В официальном сообщении дорожной полиции не уточняется, кто именно нарушил правила дорожного движения.

Ольга Сергеева