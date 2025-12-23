У самарского олигарха Алексея Шаповалова могут отобрать земли в центре Саратова на полмиллиарда

30 декабря 2025 года суд Советского района Самары рассмотрит иск Генпрокуратуры о законности приватизации земли под бывшим заводом «Карат+» в Саратове.

Ответчиками по делу выступают бывший мэр Саратова Юрий Аксененко, бизнесмен Алексей Шаповалов и его компания «Омега». Иск подан в интересах государства и требует возврата участка площадью 2,8 га, оценённого в 450 млн рублей.

Это не первый случай претензий к активам Шаповалова. Ранее прокуратура уже инициировала изъятие у него участков под стадионом «Буревестник», лесной территории в «Дубках» и земель в Ульяновской области.

Напомним, бывший мэр Аксененко ранее был осуждён за коррупцию, в том числе за действия в интересах частной фирмы.

Ольга Сергеева