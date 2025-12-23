В Саратовской области растет количество предпринимателей

В Саратовской области растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, на сегодняшний день зарегистрировано 80 тысяч юридических лиц и ИП.

Одним из представителей малого и среднего предпринимательства, с точки зрения главы региона, является ООО «Геофизмаш». Здесь разрабатывают различное программное обеспечение, делают востребованные комплектующие и оборудование для отраслей геофизики и нефтедобычи: станции контроля и управления, скважинные приборы и регистраторы, средства автоматизации добычи нефти, контрольно-измерительные приборы. Поставляют продукцию на месторождения Западной и Восточной Сибири, Урало-Поволжья, Краснодарского края, Сахалина, а также за пределы России. Выручка за 2024 год составила свыше 600 млн рублей.

— Обсудили с руководством компании перспективы расширения производственной линии. Площади позволяют установить дополнительное оборудование. Ключевой вопрос в реализации этих решений — кадры. Договорились наладить взаимодействие предприятия с нашими учебными заведениями и рассмотреть возможности по поддержке молодых специалистов при трудоустройстве сюда. Такая основа поможет организации планировать свое развитие, — отметил Бусаргин.

Глава региона также напомнил, что сегодня субъектам МСП на территории региона предоставляются различные меры поддержки: это и льготные микрозаймы, и выдача поручительств для дальнейшего развития, и субсидии на возмещение части затрат по лизинговым взносам. Планируется, что ООО «Геофизмаш» также со следующего года будет компенсироваться часть затрат по доставке экспортной продукции до покупателя.

Подготовила Ольга Сергеева