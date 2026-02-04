У самарского олигарха изымут почти 3 га земли в Саратове

Суд изъял в пользу государства землю в Самаре на 450 млн рублей по иску Генпрокуратуры.

4 февраля Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход Российской Федерации земельный участок площадью 2,8 га возле сквера «Территория детства». Его стоимость оценивается в 450 млн рублей.

Согласно материалам дела, в 2003 году земля была незаконно передана из муниципальной собственности строительному холдингу, контролируемому бывшим министром промышленности Саратовской области «гражданином Л.». В 2006 году участок переоформили на самарского бизнесмена «Ш.А.», что, по версии следствия, было попыткой легализации.

Суд установил нарушения антикоррупционного законодательства и подтвердил, что земля была незаконно выведена из госфонда через цепочку аффилированных сделок. Решение подлежит немедленному исполнению.