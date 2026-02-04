Саратовский Минтруд сообщил, кому доступны государственные субсидии на оплату услуг ЖКХ

Министерство труда и соцзащиты Саратовской области разъяснило, кто может претендовать на государственную компенсацию при оплате услуг ЖКХ.

В ведомстве подчеркнули, что субсидия является одной из мер адресной поддержки населения и не требует от заявителей наличия специального льготного статуса.

«Эта форма помощи направлена на возврат части средств, которые семья тратит на коммунальные платежи. Главный критерий для её назначения — чтобы доля расходов на ЖКУ в общем семейном бюджете превышала установленный законом порог в 22%», — пояснили в министерстве.

Таким образом, право на получение субсидии имеет любая семья в регионе, чьи расходы на квартплату превышают пятую часть от её суммарного ежемесячного дохода.