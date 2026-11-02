У саратовцев началась праздничная четырехдневная рабочая неделя

Жителей Саратовской области ждет короткая рабочая неделя из-за Дня народного единства.

Это связано с празднованием Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник выпадает на среду, и этот день будет нерабочим, а вторник, 3 ноября, станет рабочим, но сокращенным на один час.

Для привлечения к работе в праздничный день по общему правилу нужны письменное распоряжение работодателя и согласие работника. Есть исключения. Работа оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника можно получить другой день отдыха. Тогда работа оплачивается в одинарном размере.

Если вы берете отпуск в начале ноября, то за счет праздника отдых продлится на день дольше. 4 ноября не включается в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска и не оплачивается отпускными.

Если вы оформляете больничный, то оплачиваются все календарные дни болезни, включая выходные и праздничные дни, сообщили на портале Госуслуг.