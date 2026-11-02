На мусоросортировочных комплексах «Ситиматик» в Саратовской области появились специальные тепловизоры

Саратовский филиал компании «Ситиматик» закупил тепловизоры для проведения мониторинга температуры тела карт на полигонах в Энгельсском и Балаковском районах. Специальное оборудование позволит минимизировать риски возникновения нештатных ситуаций и инцидентов.

Для использования тепловизоров уже внесены изменения в должностные инструкции мастеров и рабочих полигонов, разработаны специальное положение для их использования и журнал фиксации результатов обследований. Положение устанавливает периодичность обследований в зависимости от температуры наружного воздуха и пороговые значения внутренней температуры карт. Сигналом о возможном риске возникновения самовозгорания является преодоление порогового значения в 70 градусов. Таким образом, сотрудники полигона смогут оперативно предпринять превентивные меры, чтобы не допустить дальнейшего роста температуры и возникновения нештатной ситуации.

Напомним, «Ситиматик» построил современную инфраструктуру отрасли обращения с ТКО в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области. Два мусоросортировочных комплекса с полигонами для захоронения ТКО в Энгельсе и Балаково, а также сеть из 20 мусороперегрузочных станций. Построенные объекты полностью соответствуют требованиям современного законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Компания «Ситиматик» регулярно вносит вклад в развитие региональной отрасли обращения с ТКО и постоянно работает над повышением качества коммунальной услуги. Саратовский регоператор продолжит вкладывать ресурсы в модернизацию и развитие отрасли, а также поддерживать экологическую безопасность региона. Уже подготовлена проектная документация по реконструкции комплекса и полигона в Энгельсе, на стадии экспертиз находится проект реконструкции полигона в Балаково.