У саратовских должников могут отобрать социальное жильё за большие долги по ЖКУ

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий выселение из социального жилья граждан с долгами за коммунальные услуги.

Инициатива предполагает, что злостных неплательщиков можно будет переселять в общежития, выделяя по 6 квадратных метров на человека.

Основанием для выселения станет задолженность, превышающая сумму начислений за шесть месяцев. При этом внесение должником нерегулярных символических платежей не будет считаться погашением долга. В числе уважительных причин неплатежа авторы законопроекта называют задержку зарплаты более чем на три месяца, потерю работы, тяжёлую болезнь или наличие в семье ребёнка-инвалида.

Эксперты из Саратова критически оценивают предложение. По их мнению, в регионах может не хватать пригодных для такого переселения общежитий. Юристы указывают, что проблема долгов часто вызвана низкими доходами населения и сбоями в системе компенсаций для льготников, а не злым умыслом. Они предлагают в первую очередь реформировать механизм социальных выплат, чтобы предотвращать образование крупных задолженностей.

Алиса Эай