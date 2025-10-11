У саратовского села в ночном ДТП погибли двое мужчин

В Новобурасском районе Саратовской области в результате столкновения автомобилей погибли два человека.

По информации ГАИ, авария произошла в 22:00 около села Тепловка, где столкнулись BMW под управлением 36-летнего водителя и «Нива».

На месте происшествия погибли 49-летний водитель отечественного автомобиля и его 31-летний пассажир. Травмы различной степени тяжести получили две пассажирки внедорожника (28 и 49 лет), а также водитель иномарки.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ольга Сергеева