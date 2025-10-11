Мошенники выманили у саратовской пенсионерки 3,5 миллиона рублей на «безопасный счет»

За прошедшие сутки в Саратовской области зафиксировано 9 случаев мошенничества на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

Основной схемой преступников оставался перевод средств на «безопасные счета».

Самый крупный по украденной сумме инцидент произошел с 72-летней жительницей Кировского района, которая потеряла 3,5 миллиона рублей. После звонка от лже-сотрудника банка пенсионерка в течение нескольких дней переводила деньги через банкомат и предоставила удаленный доступ к телефону, что позволило мошенникам списать дополнительные средства.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ГУ МВД призвали граждан не поддаваться на психологическое давление и не совершать финансовые операции под диктовку телефонных собеседников.

Ольга Сергеева