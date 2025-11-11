У Саратовской области появилась детальная инвестиционная карта

От

В Саратовской области для инвесторов доступно 371 инвестиционная площадка, представленная на специализированной цифровой карте.

Ресурс предоставляет детальную информацию о земельных участках и готовых объектах промышленной недвижимости, включая данные об инфраструктуре и инженерных коммуникациях.

Как отметил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко, наполнением и актуализацией карты занимаются профильное министерство и Корпорация развития области.

Инструмент позволяет инвесторам оперативно оценивать возможности региона, а муниципалитетам — эффективно продвигать свои территории для реализации бизнес-проектов.

Ольга Сергеева