Саратовцам рассказали, как подтвердить сумму алиментов

Справка об алиментах может понадобиться для оформления некоторых социальных выплат.
Оформление справки зависит от способа взыскания. Об этом напомнили Госуслуги.
Если исполнительный документ у приставов
Справка не требуется. Сведения о размере алиментов орган соцзащиты запрашивает самостоятельно в ФССП по номеру исполнительного производства.
Если исполнительный документ передали источнику выплат
Обратитесь в организацию, от которой плательщик получает доход:
— к работодателю
— в Социальный фонд
— в центр занятости
— по месту обучения
— в Единый расчетный центр Минобороны
Если в выдаче справки отказано
Подайте обращение в прокуратуру по месту нахождения организации.
Подготовила Ольга Сергеева