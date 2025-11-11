Саратовцам рассказали, как подтвердить сумму алиментов

Фото: primgazeta.ru

Справка об алиментах может понадобиться для оформления некоторых социальных выплат.

Оформление справки зависит от способа взыскания. Об этом напомнили Госуслуги.

Если исполнительный документ у приставов
Справка не требуется. Сведения о размере алиментов орган соцзащиты запрашивает самостоятельно в ФССП по номеру исполнительного производства.

Если исполнительный документ передали источнику выплат
Обратитесь в организацию, от которой плательщик получает доход:
— к работодателю
— в Социальный фонд
— в центр занятости
— по месту обучения
— в Единый расчетный центр Минобороны

Если в выдаче справки отказано
Подайте обращение в прокуратуру по месту нахождения организации.

Подготовила Ольга Сергеева