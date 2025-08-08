У жителя Саратовской области нашли расположенное справа сердце и печень слева

Житель города Балаково обнаружил редкую анатомическую аномалию.
В городской больнице медики зафиксировали уникальный случай — у местного жителя выявили зеркальное расположение внутренних органов.
Как пояснили врачи, у пациента сердце смещено вправо, а печень расположена слева. Аналогичное отражение наблюдается у лёгких и магистральных сосудов, включая аорту.
Интересно, что мужчина даже не подозревал о своей анатомической особенности — отклонение обнаружили случайно во время планового осмотра.
Врачи уточнили, что такая аномалия считается вариантом нормы и обычно не влияет на качество жизни.