Под Саратовом построят высокотехнологичную больницу в 2026 году с учетом местного колорита

В Хвалынске Саратовской области появится современная клиника.

Государственная Дума анонсировала строительство в Хвалынске высокотехнологичного медицинского центра, которое должно завершиться к концу 2026 года. С инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, озвучивший планы в ходе рабочего совещания в столице.

Особый акцент сделан не только на оснащении больницы передовым оборудованием, но и на ее архитектурной интеграции в ансамбль старинного волжского города. Этот подход позволит сочетать современные стандарты медицины с сохранением исторического облика Хвалынска.