Убийца Рубик Акопян пообещал «отрезать бошки» прямо в суде

В Октябрьском районном суде Саратова продолжается рассмотрение дела Рубика Акопяна, осужденного на 24 года за убийство и покушение на убийство во время дорожного конфликта.

Теперь его судят за оскорбление участников процесса.

Напомним, что 19 июня 2025 года Саратовский областной суд вынес обвинительный приговор Рубику Акопяну по целому ряду статей, включая убийство, покушение на убийство, умышленное повреждение имущества и незаконное хранение оружия. Суд установил, что в ходе дорожно-транспортного конфликта Акопян произвел стрельбу по двум людям, в результате чего один человек скончался на месте, а второй получил серьезные огнестрельные ранения. В качестве итоговой меры наказания суд назначил осужденному 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает издание «СарИнформ», на заседании 10 июня Акопян оскорбил адвоката потерпевшей стороны Игоря Максимова, после чего был выведен из зала суда. На текущем заседании трое свидетелей подтвердили факт оскорблений, отметив, что адвокат при этом не провоцировал подсудимого.

Акопян назвал показания свидетелей ложью, заявив: «Я от своих слов не отказываюсь». Его сестра Сюзанна, выступая в суде, утверждала, что Максимов якобы показывал неприличные жесты и смеялся над обвиняемым. Акопян пообещал «отрезать бошки» в суде, правда, кому конкретно — не уточнил.

Суд отклонил ходатайство защиты о вызове медицинских экспертов подсудимому. Прения сторон назначены на 2 декабря.

Ольга Сергеева