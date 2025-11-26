Алексей Антонов: Рассмотрим поправки в региональный бюджет 2025 года

Завтра, 27 ноября, состоится внеочередное заседание Саратовской областной Думы.

Предстоит рассмотреть поправки в региональный бюджет 2025 года, среди которых – предусмотренные при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина средства на новые трамваи, дотации муниципалитетам, деньги на расселение граждан из аварийного жилья, модернизацию учреждений образования и здравоохранения и другие цели.

Ещё один вопрос повестки — изменения в региональный закон о патентной системе налогообложения. Они направлены на то, чтобы привести отдельные положения закона в соответствие с новыми федеральными требованиями. Это также принесет дополнительные доходы бюджетам муниципалитетов.

Помимо этого, внесём свои предложения для включения в план работы Счетной палаты области на 2026 год.