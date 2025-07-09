Убийце саратовчанки в салоне связи назначили 19 лет «строгача»

4 июля гособвинитель предложила назначить подсудимому пожизненное заключение в колонии особого режима.

Сегодня облсуд приговорил Азамата Искалиева к 19 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

Напомним, 6 октября 2024 года в салоне связи на проспекте Строителей мужчина напал на 27-летнюю бывшую возлюбленную, отказавшую ему в возобновлении отношений, и нанёс ей 64 ножевых удара. Девушка скончалась. Искалиева задержали вскоре после преступления.

Ранее он уже привлекался за убийство жены и нанесение ранений мужчине.