В Саратове состоялось Всероссийское совещание с председателями избиркомов субъектов РФ

В Саратове состоялось пленарное заседание Всероссийского совещания с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

В нем приняли участие глава ЦИК России Элла Памфилова, помощник полпреда Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Симонов, губернатор Роман Бусаргин, сенаторы, председатели и члены избиркомов, представители органов власти.

На совещании обсудили задачи избирательных комиссий в ходе выборов в Единый день голосования 2025 года, вопросы подготовки к выборам в Государственную думу в 2026 году. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

«Нам за последние годы удалось достичь впечатляющих результатов, когда сообщество избирательных комиссий России стало очень мощной и устойчивой системой. Это слаженно работающий организм, который четко нацелен на задачи в интересах наших избирателей и страны», — подчеркнула Элла Памфилова.

Председатель ЦИК России отметила высокий уровень подготовки, в том числе и саратовских специалистов, которые в рамках проекта «Информ УИК» общались с избирателями.

«Избирательная система в области сделала качественный скачок. Блестяще были проведены выборы президента. Явка одна из самых высоких. Это во многом результат хорошей и правильной организации проекта «Информ УИК»», — отметила глава ЦИК РФ.

Роман Бусаргин подчеркнул, что избирательная система совершенствуется и становится более гибкой и современной. В частности, в прошлом году был запущен проект «Информ УИК», в рамках которого порядка 6 тысяч членов избиркомов обошли свыше миллиона домовладений. Глава региона отметил, что новые подходы получили широкую поддержку жителей области, о чем свидетельствуют высокая явка избирателей.

«Положительные изменения в первую очередь – большая заслуга всей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В Саратовской области с хорошей стороны зарекомендовал себя проект «Информ УИК», впервые реализованный на выборах Президента в 2024 году. Кроме того, успешно внедрен механизм «Мобильный избиратель». Всё эти механизмы позволяют значительно упростить для граждан процесс волеизъявления, а, значит, становятся популярными и востребованными», — отметил Роман Бусаргин.