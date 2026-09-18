Участник СВО Олег Мысов: Выборы – это наша возможность влиять на развитие страны!

Ветеран Олег Мысов отметил важность участие в выборах депутатов Государственной Думы.

По его словам, участие граждан в выборах — это возможность определить, кто будет представлять интересы людей на федеральном уровне и какие направления развития страны получат дальнейшую поддержку.

«Выборы — важный элемент общественной жизни и механизм, позволяющий гражданам выразить свою позицию и принять участие в формировании будущего страны», — подчеркнул Олег Мысов.

Также Олег Мысов рассказал, что сам проявил гражданскую позицию и принимает участие в выборах в качестве наблюдателя от партии «Единая Россия».