Участники проекта «Наши герои» узнали о поддержке инвесторов

В рамках взаимодействия с участниками инициативы «Наши герои» министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко проинформировал о мерах содействия предпринимателям.

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко организовал дискуссию с участниками программы «Наши герои». В ходе нее обсуждались возможности для развития инвестиционных проектов в регионе и доступные инструменты государственной поддержки.

Марченко подчеркнул, что с 2022 года возглавляемое им министерство выступает в качестве главного координатора, призванного упростить взаимодействие и создать благоприятные условия для бизнеса. Он подробно рассказал о комплексной системе содействия, основанной на Инвестиционном стандарте региона.

Особое внимание было уделено Инвестиционному стандарту на уровне муниципалитетов, который теперь применяется во всех административных районах области. Этот стандарт включает в себя, в частности, инвестиционные паспорта территорий, регламенты сопровождения проектов и ответственных по инвестициям, что обеспечивает оперативное решение вопросов на местах.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко, что главная задача – создание наиболее благоприятного делового климата, чтобы каждый инвестор, особенно начинающий предприниматель после службы, мог успешно реализовать себя в нашем регионе. В заключение встречи участники программы «Наши герои» получили возможность задать вопросы министру и обсудить перспективы сотрудничества.

Дина Иванова