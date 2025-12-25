В Саратове «МАЗ» столкнулся с бетонным блоком в Заводском районе

В Заводском районе Саратова зафиксировано ДТП. Информацию предоставили в областном управлении ГИБДД.

Грузовой автомобиль марки «МАЗ» совершил столкновение с бетонным блоком. Инцидент произошел во второй половине дня, приблизительно в 15:40, у дома под номером один на улице Механизаторов. По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, находясь за рулем «МАЗа», не справился с управлением и допустил наезд на бетонное препятствие. В результате удара водитель получил повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

Удар оказался такой силы, что передняя часть грузовика, включая кабину, получила серьезные деформации. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и детали случившегося.

Дуся Иванова