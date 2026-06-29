Участники СВО могут получить 30 разных мер соцподдержки в Саратовской области

Саратовские военнослужащие могут получать пенсию, ежемесячные выплаты, технические средства реабилитации, а также проходить санаторно-курортное лечение.

Ключевые выплаты назначаются автоматически, без необходимости личного обращения.

Демобилизованные участники СВО могут раз в год пройти лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России (СФР), где период лечения составляет до 21 дня. С начала года этим воспользовались 175 саратовцев. Они могут выбрать любой из 12 центров, включая Центр реабилитации «Волга» в Балаково.

С этого года СФР предоставляет бесплатные билеты до места реабилитации и обратно, оформляемые одновременно с заявкой на лечение. В 2026 году ветераны СВО смогут ездить по электронным талонам.

Также семьи участников СВО могут сопровождать их на лечение, если у ветерана первая группа инвалидности или есть медицинские показания. Сопровождающим также оплачиваются проезд, проживание и питание.

Для получения лечения ветеранам нужно подать заявление в Отделение СФР по Саратовской области, что можно сделать онлайн через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ. При обращении за каждым ветераном закрепляется персональный консультант, который помогает оформить выплаты и запросить необходимые документы.

Ольга Сергеева