Жители Саратова увидят в ночном небе «клубничную» Луну

В ночь с 29 на 30 июня жители Саратова смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — «клубничную» Луну.

Это полнолуние будет самым низким в этом году, и его высота над горизонтом составит всего 10 градусов. Для лучшего наблюдения рекомендуется находиться в южном направлении, где нет высотных зданий и деревьев, мешающих обзору.

Луна будет видна с 22:11 до 04:18, но наилучшее время для наблюдения — с полуночи до двух часов ночи. При ясной погоде это явление можно будет увидеть невооруженным глазом, а для создания художественных снимков подойдет даже обычный смартфон. Однако, по словам астронома Юрия Кумакова, использование телескопа в этот момент не рекомендуется, так как на низкой Луне видно минимальное количество деталей из-за отсутствия теней на ее поверхности.

Название «клубничная» Луна не связано с ее цветом. Оно происходит от сезона клубники, который начинается в июне в северном полушарии. Эта традиция наименования полнолуний по особенностям земной природы была введена индейцами Северной Америки.

Таким образом, это полнолуние не только красивое зрелище, но и интересное культурное явление, связанное с природными циклами.

Ольга Сергеева