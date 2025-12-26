Сегодня, 26 декабря, вступает в силу ряд законов о поддержке участников специальной военной операции, их родных и близких.

Участники СВО смогут бесплатно получить второе среднее профобразование.

«Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы ребята, возвращаясь с СВО, могли себя реализовать в мирной жизни», — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.

Льготы для совершеннолетних детей участников СВО продлеваются после окончания школы до 1 сентября. Пока отцы воюют ради обеспечения безопасности страны, «мы должны сделать все для того, чтобы их семьи окружить заботой», говорил председатель ГД.

По словам Вячеслава Володина, поддержка наших солдат, офицеров, их родных и близких «является приоритетом в работе Государственной Думы». Всего с 2022 года принято 154 закона в этой сфере, в том числе 30 — в этом году.

«Сформирована система. Мы ее совершенствуем исходя из вызовов, новых задач», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Ольга Сергеева