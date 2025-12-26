Саратовцы смогут записаться на приём к врачу через мессенджер Max

В Саратовской области через чат-бот в мессенджере MAX можно будет записываться на приём к врачу.

Об этом сообщил министр цифрового развития региона Владимир Старков.

Он отметил, что через MAX уже успешно работает запись в МФЦ — за полтора месяца ей воспользовались 40 тысяч человек. Также в мессенджере подтверждают возраст в учреждениях культуры, статус студентов и многодетных семей, а около 300 саратовцев ежедневно проверяют расписание транспорта.

В ответ на опасения члена Общественного совета Людмилы Жуковской о рисках мошенничества, Старков заверил, что MAX использует высокий уровень защиты, включая QR-код на основе биометрии лица, и назвал его одним из самых надёжных мессенджеров в России.

Ольга Сергеева